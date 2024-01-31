قفزة قياسية في صادرات الأرز الباكستاني إلى دول الخليج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 5:35 صباحاً

يُتوقع أن تشهد صادرات الأرز الباكستانية إلى دول الخليج قفزة قياسية خلال العام الجاري، وذلك بعد تقليص الهند بعض صادراتها من الأرز منذ العام الماضي. وتُعد الهند واحدة من أكبر مصدّري الأرز في العالم، إلا أن القيود المفروضة من قِبل الحكومة الهندية أدّت إلى تحويل المشترين من من مختلف دول العالم، وخاصة من دول الخليج، إلى باكستان رغم أن إسلام أباد تُعرض الأرز والحبوب بأسعار أعلى قليلاً من الهند منذ 16 عاماً. ووفقًا لرئيس رابطة مصدّري الأرز الباكستانية، من المتوقع أن تقفز صادرات باكستان إلى 5 ملايين طن متري في السنة المالية 2023 / 2024، مقارنة بـ 3.7 مليون طن في السنة المالية السابقة، مشيراً إلى أن الأرز والحبوب الباكستانية أعلى سعراً من الهند وبعض الدول المجاورة منذ عدة سنوات، يأتي بسبب الجودة وكذلك زيادة الطلب العالمي. وتشير التقديرات إلى أن قيمة صادرات الأرز الباكستانية قد تتجاوز 3 مليارات دولار في هذا العام، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام السابق.

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