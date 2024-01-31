شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. سحب ممطرة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.