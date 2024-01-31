شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. سحب ممطرة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق. حالة البحر وحركة الرياح وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

