شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": ضباب كثيف على منطقة جازان يحد مستوى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريراً اليوم الأربعاء، من تكون ضباب كثيف على منطقة جازان، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحة، فيفا، هروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحاً. طقس اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.

