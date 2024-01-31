شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل منع البحث عن المعادن و"الدرونز".. 13 شرطًا للتخييم بمحمية الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل



واشترطت الهيئة عبر منصة «استطلاع» على أي شخص، الحصول على تصريحٍ من الهيئة قبل ممارسة أي من أنشطة التنزه أو التخييم، دون الإخلال بضرورة الحصول على أي موافقاتٍ أو تصاريح لازمة تفرضها الجهات الحكومية الأخرى. ضوابط التخييم وألزمت المصرح لهم بـ13 ضابطًا خلال فترة التخييم، تتمثل في توفير وسائل اتصال مناسبة مع الهيئة، وحمل نسخة ورقية أو إلكترونية من التصريح وتقديمها للمعنيين عند الطلب، ونصب وسائل التخييم بشكل مناسب وآمن وغير ضار بالبيئة.

وتضمن ضوابط المصرح لهم، توفير الوسائل اللازمة لجمع النفايات والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، وتوفير كافة وسائل السلامة اللازمة، كوسائل الإسعاف الأولية، واستخدام وسائل النقل في المسارات المخصصة لذلك والحد من استخدامها قدر الإمكان، وتوفير وسائل إنارة تعمل على الطاقة الشمسية أو البطاريات أو المولدات الصامتة غير ضارة للبيئة، والمحافظة على نظافة المحمية، وإزالة كافة مظاهر التنزه أو التخييم عند مغادرة الموقع، وإعادة الموقع لحالته الأصلية قبل ممارسة أي نشاط فيه والالتزام بمبادئ عدم ترك الأثر التي تصدرها الهيئة. الالتزام بأماكن الدخول والخروج وعدد المرافقين وتشمل الضوابط التقيد بأوقات وأماكن الدخول والخروج، والالتزام بعدد المرافقين المسموح به في التصريح، وعدم تأجير الموقع أو التنازل عنه أو استخدامه لغير الأغراض المصرح بها، وعدم ترك الموقع أو إهماله خلال مدة التخييم. ​ المحظورات بالمحمية وأوضحت الهيئة قائمة من المحظورات تضم 26 فعلا ممنوعًا بالمحمية ويعد ارتكابه مخالفة يعاقب عليها النظام، ويتمثل في الانتفاع من المحمية أو مواردها الطبيعية دون الحصول على موافقة، والرعي أو الزراعة أو الاستزراع أو التشجير، وترك النفايات، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو استخدام المبيدات، أو تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما.

وتشمل قائمة المحظورات أيضًا الاحتطاب أو التعرض للغطاء النباتي بالقطع أو الاقتلاع أو النقل أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها، ويشمل ذلك على سبيل المثال جمع الحطب من الأرض وجمع والأصداف. استخدام الحطب وإشعال النيران وتشمل المحظورات استخدام الحطب أو الفحم المحلي، أو إشعال النار على الأرض أو في غير الأماكن المخصصة لذلك، واستخدام النباتات أو الحجارة في تثبيت الخيام، والحفر أو النقش أو تكسير الحجارة أو الكتابة أو الطلاء أو التخطيط أو وضع العلامات أو الإشارات أو القيام بأي عمل يغير أو يشوه الملامح الطبيعية أو الأثرية للمحمية، وإقامة الهياكل أو المباني الدائمة، أو استخدام أي عناصر إنشائية أو بنائية.

وحظرت الهيئة القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن أو استخدام الآلات والأدوات الخاصة بذلك في المحمية دون الحصول على موافقة الهيئة، أو القتل أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء أو التخويف أو تعريض حياتها للخطر أو تدمير أعشاشها وموائلها، أو صيد الكائنات الفطرية دون الحصول على موافقة الهيئة والتراخيص النظامية اللازمة.

وتمنع الهيئة جلب أي نوع من الكائنات الفطرية للمحمية باستثناء الكلاب المخصصة لأغراض إرشادية، أو إطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها، أو إطعام أو ترك أي نوع من الغذاء للكائنات الفطرية داخل المحمية. ضوابط وسائل النقل والدرونز وأكدت الهيئة على منع استخدام وسائل النقل في غير المسارات المخصصة لها أو بشكل ضار بالبيئة، أو استخدام البيوت المتنقلة التي لا تسير على عجلات أو غير جاهزة للحركة في أي وقت، أو استخدام أي مواد أو معدات أو تجهيزات تختلف جوهرياً عما تم تحديده في طلب التصريح، واستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الميكانيكية أو ما في حكمها من أجهزة أو أدوات أو معدات ضارة بالبيئة.

وشددت على حظر استخدام الطائرات بدون طيار «الدرونز» أو المناطيد أو الطيران الشراعي أو ما في حكمهم دون الحصول على موافقة أو استخدام الألعاب النارية، واستخدام الأسلحة أو الذخائر بأنواعها، أو إحداث الضوضاء أو التلوث السمعي أو البصري أو القيام بأي سلوك يخل بالذوق والآداب العامة. الأنشطة الترفيهية واشتملت قائمة المحظورات أيضًا على منع السباحة أو القيام بأي من الأنشطة الساحلية أو البحرية الترفيهية أو

وتحدد الهيئة المناطق والمواسم والمدد الزمنية والأوقات والطرق ومسارات المشي والقيادة وأي قيود إضافية لممارسة أي من أنشطة التنزه أو التخييم.

​وحددت الهيئة 3 ضوابط للموقع المراد التخييم فيه، وهي أن يكون ضمن المناطق التي يسمح فيها ممارسة أنشطة التنزه أو التخييم، أن يكون سهل الوصول إليه، وأن يفصل بينه وبينه أي موقع آخر مسافة مناسبة لتوفير الخصوصية.

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ضوابط التنزه والتخييم فيها، بهدف ضمان حماية البيئة وتنشيط السياحة البيئية المستدامة وتهيئة المحمية لتنزه العامة والاستمتاع بالطبيعة.واشترطت الهيئة عبر منصة «استطلاع» على أي شخص، الحصول على تصريحٍ من الهيئة قبل ممارسة أي من أنشطة التنزه أو التخييم، دون الإخلال بضرورة الحصول على أي موافقاتٍ أو تصاريح لازمة تفرضها الجهات الحكومية الأخرى.وألزمت المصرح لهم بـ13 ضابطًا خلال فترة التخييم، تتمثل في توفير وسائل اتصال مناسبة مع الهيئة، وحمل نسخة ورقية أو إلكترونية من التصريح وتقديمها للمعنيين عند الطلب، ونصب وسائل التخييم بشكل مناسب وآمن وغير ضار بالبيئة.وتضمن ضوابط المصرح لهم، توفير الوسائل اللازمة لجمع النفايات والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، وتوفير كافة وسائل السلامة اللازمة، كوسائل الإسعاف الأولية، واستخدام وسائل النقل في المسارات المخصصة لذلك والحد من استخدامها قدر الإمكان، وتوفير وسائل إنارة تعمل على الطاقة الشمسية أو البطاريات أو المولدات الصامتة غير ضارة للبيئة، والمحافظة على نظافة المحمية، وإزالة كافة مظاهر التنزه أو التخييم عند مغادرة الموقع، وإعادة الموقع لحالته الأصلية قبل ممارسة أي نشاط فيه والالتزام بمبادئ عدم ترك الأثر التي تصدرها الهيئة.وتشمل الضوابط التقيد بأوقات وأماكن الدخول والخروج، والالتزام بعدد المرافقين المسموح به في التصريح، وعدم تأجير الموقع أو التنازل عنه أو استخدامه لغير الأغراض المصرح بها، وعدم ترك الموقع أو إهماله خلال مدة التخييم. ​وأوضحت الهيئة قائمة من المحظورات تضم 26 فعلا ممنوعًا بالمحمية ويعد ارتكابه مخالفة يعاقب عليها النظام، ويتمثل في الانتفاع من المحمية أو مواردها الطبيعية دون الحصول على موافقة، والرعي أو الزراعة أو الاستزراع أو التشجير، وترك النفايات، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو استخدام المبيدات، أو تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما.وتشمل قائمة المحظورات أيضًا الاحتطاب أو التعرض للغطاء النباتي بالقطع أو الاقتلاع أو النقل أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها، ويشمل ذلك على سبيل المثال جمع الحطب من الأرض وجمع والأصداف.وتشمل المحظورات استخدام الحطب أو الفحم المحلي، أو إشعال النار على الأرض أو في غير الأماكن المخصصة لذلك، واستخدام النباتات أو الحجارة في تثبيت الخيام، والحفر أو النقش أو تكسير الحجارة أو الكتابة أو الطلاء أو التخطيط أو وضع العلامات أو الإشارات أو القيام بأي عمل يغير أو يشوه الملامح الطبيعية أو الأثرية للمحمية، وإقامة الهياكل أو المباني الدائمة، أو استخدام أي عناصر إنشائية أو بنائية.وحظرت الهيئة القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن أو استخدام الآلات والأدوات الخاصة بذلك في المحمية دون الحصول على موافقة الهيئة، أو القتل أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء أو التخويف أو تعريض حياتها للخطر أو تدمير أعشاشها وموائلها، أو صيد الكائنات الفطرية دون الحصول على موافقة الهيئة والتراخيص النظامية اللازمة.وتمنع الهيئة جلب أي نوع من الكائنات الفطرية للمحمية باستثناء الكلاب المخصصة لأغراض إرشادية، أو إطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها، أو إطعام أو ترك أي نوع من الغذاء للكائنات الفطرية داخل المحمية.وأكدت الهيئة على منع استخدام وسائل النقل في غير المسارات المخصصة لها أو بشكل ضار بالبيئة، أو استخدام البيوت المتنقلة التي لا تسير على عجلات أو غير جاهزة للحركة في أي وقت، أو استخدام أي مواد أو معدات أو تجهيزات تختلف جوهرياً عما تم تحديده في طلب التصريح، واستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الميكانيكية أو ما في حكمها من أجهزة أو أدوات أو معدات ضارة بالبيئة.وشددت على حظر استخدام الطائرات بدون طيار «الدرونز» أو المناطيد أو الطيران الشراعي أو ما في حكمهم دون الحصول على موافقة أو استخدام الألعاب النارية، واستخدام الأسلحة أو الذخائر بأنواعها، أو إحداث الضوضاء أو التلوث السمعي أو البصري أو القيام بأي سلوك يخل بالذوق والآداب العامة.واشتملت قائمة المحظورات أيضًا على منع السباحة أو القيام بأي من الأنشطة الساحلية أو البحرية الترفيهية أو الرياضية في غير الأوقات والأماكن المخصصة لذلك، وإتلاف منشآت المحمية الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، أو ممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري أو خيري أو علمي أو إعلامي دون الحصول على الموافقات اللازمة نظامًا، أو مخالفة تعليمات واشتراطات الهيئة أو عدم التعاون مع ممثلي الهيئة أو عدم اتباع تعليماتهم وتوجيهاتهم. ​وتحدد الهيئة المناطق والمواسم والمدد الزمنية والأوقات والطرق ومسارات المشي والقيادة وأي قيود إضافية لممارسة أي من أنشطة التنزه أو التخييم.​وحددت الهيئة 3 ضوابط للموقع المراد التخييم فيه، وهي أن يكون ضمن المناطق التي يسمح فيها ممارسة أنشطة التنزه أو التخييم، أن يكون سهل الوصول إليه، وأن يفصل بينه وبينه أي موقع آخر مسافة مناسبة لتوفير الخصوصية.