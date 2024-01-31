انت الان تتابع باكستان.. سجن عمران خان وزوجته 14 عاماً في قضية فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 11:23 صباحاً

أفاد حزب حركة الإنصاف في باكستان، بصدور حكم اليوم (الأربعاء) على رئيس الوزراء السابق عمران خان، وعلى زوجته بشرى خان، بالسجن 14 عاماً في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة بالمخالفة للقانون. وأوضح حزب الإنصاف أن الحكم يقضي أيضاً بمنع "خان" من تولي مناصب عامة لمدة 10 سنوات، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف الحزب الذي يتزعمه "خان"، أنه أُلقي القبض على بشرى خان، المعروفة أيضاً باسم "بشرى بيبي"، بعد وقت قصير من صدور الحكم. ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام أباد غداة الحكم على "خان" بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى أُدين فيها بإفشاء أسرار الدولة، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان.. سجن عمران خان وزوجته 14 عاماً في قضية فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.