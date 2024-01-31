شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة توظف الذكاء الاصطناعي لرصد الوقوف الخاطئ للمركبات والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية