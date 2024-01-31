شكرا لقرائتكم خبر عن ”التقنيات الجيومكانية“.. جدة تستضيف ورشة لتعزيز التحول الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت في جدة، ورشة متخصصة في التقنيات الجيومكانية، استهدفت المهنيين والأكاديميين والمهتمين بفهم واستكشاف أحدث التقنيات في مجال تخطيط المدن والتنمية الحضارية، وأفضل التطبيقات في هذه المجالات.وناقشت الورشة عددا من المحاور المهمة، منها أفضل التجارب في تقنيات الجيومكانية للبلديات والمدن في مختلف العالم، وتطبيقات وخدمات المدن الذكية، ودورها في تشكيل مدن المستقبل، بجانب حلقة نقاش حول مستقبل الحياة الحضرية.واستعرضت أمانة محافظة جدة، تجربتها في التقنيات الجيومكانية والتي تشكل أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية لتحسين عمليات التخطيط والإدارة الشاملة للمدينة المبنية على البيانات الجيومكانية عالية الدقة، وذلك بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز خطط التحول للمدن الذكية لتكون جدة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.