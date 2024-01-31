انت الان تتابع بطولة آسيا 2023.. اليابان تعبر لدور ربع النهائي بثلاثية البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 1:45 مساءً

التحق منتخب اليابان بركب المتأهلين إلى دور ربع النهائي بفوزه الكبير على منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023. افتتح منتخب اليابان التسجيل عن طريق ريتسو دوان بعد مرور نصف ساعة على الانطلاقة، وعزز تاكيفوسا كوبو تقدم منتخب بلاده بتسجيله ثاني الأهداف في الدقيقة 49. وقلصت النيران الصديقة النتيجة بتسجيل زيون سوزوكي الهدف الوحيد للبحرين بالخطأ بمرماه وذلك في الدقيقة 64، لكن المهاجم أياسي يويدا إعاد توسيع الفارق بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 72 من زمن المباراة. ويلتقي منتخب اليابان في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة إيران وسوريا التي تقام مساء اليوم الأربعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر بطولة آسيا 2023.. اليابان تعبر لدور ربع النهائي بثلاثية البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.