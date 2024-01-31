انت الان تتابع "إحسان" و"أصدقاء" تدعمان سداد الإيجار لمنازل اللاعبين القدامى وأسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أسهمت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" بالتعاون مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، في دعم مشروع سداد إيجار 8 منازل للأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية، وذلك امتداداً للمشاركة المشتركة بين أصدقاء وإحسان خلال الأعوام الماضية، والتي أسفرت عن تقديم جملة من الخدمات الرعوية والتنموية لمستفيدي الجمعية من اللاعبين القدامى وأسرهم.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية وأمينها العام فهيد الدوسري إلى أن الجمعية تفخر بالتعاون المستمر والمثمر مع منصة "إحسان"، مؤكداً أن الأسر التي قُدم لها دعم سداد الإيجار جاء اختيارهم بناءً على الأسر الأشد حاجةً، وذلك بعد زياراتٍ ميدانية لمنازلهم، ورفع حالاتهم واستحقاقهم للدعم عن طريق إدارة المستفيدين، وذلك بعد تفقُّد أحوال تلك الأسر، والتوصية بضرورة مساعدتها حسب للوائح والأنظمة المطبقة في الجمعية.

وأوضح "الدوسري" أن هذه المساعدات تسهم في تأمين حياة كريمة لأفراد هذه الأسر، وتعين عائل الأسرة في توفير احتياجات أسرته، حيث يُشكل سداد الإيجار عائقاً كبيراً أمام العائل، ويحد من توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته، مبيناً أن سداد الإيجار وإزالة جزء من العوائق التي تواجه عائل الأسرة ينتج عنه استقرار الأسرة، وتفرّغ أفرادها للبرامج التنموية التي تقدمها الجمعية؛ لينتج عن ذلك في الأخير تمكين الأسرة بأفرادها، ويؤثر في تمكين هذه الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لها.