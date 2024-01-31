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شكرا لقرائتكم خبر عن ميزات إضافية.. إجراءات جديدة لنظام التأشيرة البريطانية للسعوديين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، عن الإجراءات الجديدة لنظام التأشيرة البريطانية للمواطنين السعوديين.
وأصبحت "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW"، موضحين أن التأشيرة الجديدة تتميز بمدة صلاحيه تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية.
كما أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنية استرليني، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م، فيما يمكن التقديم عليها بداية من تاريخ 1 فبراير 2024م.
كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة، أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.
وأوضح الجانبان، بأن هذه الخطوة تؤكد على تميز العلاقات السعودية البريطانية والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأصبحت "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW"، موضحين أن التأشيرة الجديدة تتميز بمدة صلاحيه تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية.
نظام التأشيرة البريطانية للسعوديين
كما أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنية استرليني، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م، فيما يمكن التقديم عليها بداية من تاريخ 1 فبراير 2024م.
كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة، أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.
ميزات التأشيرة البريطانية للسعوديين
وأوضح الجانبان، بأن هذه الخطوة تؤكد على تميز العلاقات السعودية البريطانية والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.