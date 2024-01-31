هجمات البحر الأحمر تُخَفِّض حركة الشحن بنسبة "30%"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 3:54 مساءً

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم "الأربعاء"، أنّ الهجمات في البحر الأحمر تسبّبت في انخفاض حركة الشحن بنسبة "30%" هذا العام، على خلفية تواصل هجمات المتمرّدين اليمنيين على سفن تجارية. وأوضح مديرُ قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد "جهاد أزعور"، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت؛ أن حركة التجارة تتراجع بوتيرة متسارعة منذ بداية هذا العام. وبيّنت منصّة "بورت ووتش" التابعة للصندوق، والتي ترصد اضطرابات الحركة التجارية؛ أن حركة عبور السفن في قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، انخفضت بنسبة "37%" هذا العام حتى 16 يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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