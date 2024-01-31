شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات في غزة مع نظيره الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية. المستجدات في غزة إلى ذلك، عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أمس الثلاثاء، اجتماعها الثاني على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، وذلك لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

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