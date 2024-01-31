تطوير مؤشر قياس رضا الحاج والمعتمر ذي الإعاقة

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وناقش المجلس الجهود المقدمة في منظومة الحج والعمرة للأشخاص ذوي الإعاقة واستعراض مقترحات تطويرها وتحسينها.
واتفق المجلس ووزير الحج والعمرة على استمرار الجهود المشتركة لمعالجة جميع التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الحج والعمرة وتشكيل فرق العمل المشتركة بين الهيئة والمنظومة، بالإضافة إلى الاتفاق على تطوير مؤشر قياس رضا الحاج والمعتمر ذو الإعاقة.
كما استعرض المجلس التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2023م وناقش أبرز الجهود المبذولة خلال العام الماضي وتطلعاته للعام 2024 في تعزيز الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحسن جودة حياتهم من مختلف القطاعات.
مما يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعد المظلة الجامعة لكل ما يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الحقوق الكاملة وتمكينهم في المجتمع، وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز وتوفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين وإشراكهم بشكل فاعل في جميع جوانب الحياة.
هيئة رعاية ذوي الإعاقة:
- المظلة لكل ما يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- منحهم الحقوق الكاملة وتمكينهم في المجتمع.
- إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.
- توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.
- إشراكهم بشكل فاعل في جميع جوانب الحياة.
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