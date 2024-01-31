تفعيل مواقف السيارات مدفوعة الأجر في شعبان بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم أمانة منطقة الباحة تشغيل مشروع مواقف السيارات مدفوعة الأجرة بمدينة الباحة في غرة شعبان المقبل.

وبينت الأمانة أن مشروع تنظيم استعمال المواقف يهدف إلى إتاحة الفرصة لمرتادي المنطقة المركزية لتداول الوقوف في المواقف على الشارع مدفوعة الأجرة، والحد من الممارسات الخاطئة في إيقاف السيارات دون ضوابط، وتخفيف الضغط على المنطقة المركزية، وحث مرتاديها على استخدم وسائل النقل العام.

وحثت الجميع التقيد بأنظمة المواقف الجديدة والحالية من خلال إيقاف السيارة في الأماكن المخصصة للوقوف فقط، وشراء تذكرة وقوف عبر التطبيق أو من أجهزة المواقف، وعرض تذكرة الوقوف بشكل واضح على الواجهة الأمامية للسيارة الأقرب للرصيف من الداخل.

ودعت الأمانة إلى تحميل تطبيق «موقف» والتسجيل فيه للحصول على الموقف المناسب، مشيرة إلى أن مخالفة نظام المواقف ستؤدي إلى تعرض السيارة للمخالفة أو السحب على نفقة صاحب السيارة.

أهداف المشروع: