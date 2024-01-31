شكرا لقرائتكم خبر تدشين عيادات الطب الوقائي بمستشفيات العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الرعاية الوقائية هي إحدى المكونات الرئيسة في نموذج الرعاية الصحية؛ وذلك لتعزيز صحة الأفراد والوقاية من الأمراض، ويرتكز عمل العيادة الوقائية على تقديم خدمات طبية متخصصة، منها التشخيص المبكر للأمراض المزمنة والسرطان، والتحصينات، والعلاجات الوقائية وصحة المسافرين، وهشاشة العظام، والمشورة الطبية، والتدخل الوقائي لمجموعة متنوعة من الأمراض المعدية والحالات الصحية.
وأضاف أن العيادة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية التي تعمل بإشراف فريق طبي متخصص وذي خبرة عالية في مجال الطب الوقائي والصحة العامة، حيث ستسهم هذه العيادة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية والوقائية في المنطقة وتلبية احتياجات السكان والزوار.
وبين التجمع الصحي أن مبادرة إنشاء عيادات الطب الوقائي في المستشفيات هي الأولى من نوعها على مستوى التجمعات الصحية؛ وتهدف إلى إنشاء نظام صحي وقائي مستدام في المستشفيات تتكامل فيه الخدمات الوقائية السريرية مع الخدمات الوقائية التي تقدم من خلال المراكز الصحية.
عمل العيادة الوقائية:
- التشخيص المبكر للأمراض المزمنة والسرطان.
- التحصينات.
- العلاجات الوقائية وصحة المسافرين.
- هشاشة العظام، والمشورة الطبية.
- التدخل الوقائي لمجموعة متنوعة من الأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين عيادات الطب الوقائي بمستشفيات العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.