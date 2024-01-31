القيادة تهنئ ملك ماليزيا بمناسبة انتخابه

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وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، بمناسبة انتخابه ملكا لبلاده.
وأعرب ولي العهد في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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