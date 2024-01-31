شكرا لقرائتكم خبر عن 13 حالة استخدام لأجهزة الإنعاش القلبي بالمسجد النبوي خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال العام الماضي 2023م، سجلت أجهزة الإنعاش القلبي داخل المسجد النبوي الشريف 13 حالة استخدام.

وتسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي ضمن أعمالها في تركيب أجهزة إنعاش قلبي رئوي بأحدث التقنيات في المسجد النبوي الشريف، إلى تعزيز السلامة وتوفير الرعاية الصحية للمصلين والزوار. 18 جهاز إنعاش قلبي ويتوزع 18 جهاز إنعاش قلبي في أماكن حيوية داخل المسجد، منها 15 جهازاً في الأبواب الرئيسة ، وجهازان بالباب القبلي والساحة الشمالية الغربية، وجهاز بالسطح العلوي.

وتُعد أجهزة الإنعاش القلبي جزءًا حيويًا من التجهيزات الطبية المستخدمة لإنقاذ حياة الأفراد الذين يُعانون من حالات طارئة، خاصةً في حالات توقف القلب أو انخفاض نشاطه.

وتتمثل وظيفة هذه الأجهزة في توفير تيار كهربائي منتظم للقلب، سعيًا لاستعادة نمط نبضه الطبيعي. الخدمات الطبية والإسعافية بالمسجد النبوي كما تُعد الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل المسجد النبوي الشريف جزءًا من منظومة متكاملة وشاملة تقدمها الجهات المعنية.

ويأتي هذا في سبيل ضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، والتعامل مع أي طارئ صحي وتقديم الرعاية اللازمة في أوقات الحاجة، وتوفير بيئة صحية آمنة.