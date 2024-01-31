شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تواصل أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أعمال النظافة العامة

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق.حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة 61,200 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية، ومعالجة 3,778 متراً مربعاً من الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.وفي أعمال النظافة العامة، قامت فرق الأمانة بـ 998 جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم 6,784 موقعاً باستخدام 31,987 لتراً من المطهرات والمبيدات.