شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة يصلون المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى المدينة المنورة الدفعة الثانية من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة لعام 2024.

وتضم الدفعة الثانية 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.

شكر القيادة

وأعرب الضيوف عند وصولهم إلى المدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وأكدوا أن هذه الاستضافة تجسد جانبًا من الجهود المقدمة لخدمة الإسلام والمسلمين.

برنامج الزيارة

وأعدت الأمانة العامة للبرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامجًا تشارك فيه جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء، والمواقع التاريخية في المدينة المنورة قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، واستكمال البرنامج المعد لهم.