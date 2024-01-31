شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. "الأرصاد" يكشف حالة الطقس على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح أن تأثيراتها تشمل تدنياً في مدى الرؤية الأُفقية وارتفاعاً في الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة. طقس المدينة المنورة ولفت المركز إلى أن الحالة مستمرة حتى الرابعة فجرًا.

وكان أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم /ساعة، على منطقة مكة المكرمة.

وشمل تأثراتها المصاحبة محافظات: بحرة "الشعيبة"، وجدة، ورابغ، والليث، والقنفذة؛ يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 من صباح الغد. أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة كما سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الأربعاء، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

جاء ذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.