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ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني

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الرياض - علي القحطاني - اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها ، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

يذكر أن اللقاء حضره صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وحضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة السيد نيل كرومبتون ووزير شؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد وعدد من المسؤولين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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