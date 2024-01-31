توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد الوقوف الخاطئ للمركبات

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وتتمثل تفاصيل المشروع في كشف المركبات المخالفة للوقوف السليم في المواقف المختلفة بمختلف أنحاء المدينة، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ التي يتم خلالها التعرف على المركبة المخالفة وتحديد موقعها بـ(GPS)، ثم يرسل النظام تلقائيا تنبيها إلى هواتف رجال المرور لإبلاغهم بموقع المخالفة وعرض صورة لها.
ويهدف هذا الاختراع إلى توفير الوقت والجهد لرجال المرور، إضافة إلى تسريع عملية التعامل مع هذا النوع من المخالفات، واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل التأثير على حركة المرور.
وعمل على تصميم هذا الاختراع فريق طلابي تحت إشراف الدكتورة إلهام الغامدي، من كلية علوم وهندسة الحاسب تخصص ذكاء اصطناعي، ويضم الطالبات: مها المعيكل، ريناد فلمبان، غدي بابور، أفنان الجهني.
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