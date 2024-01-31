تجارب الملهمين تثري فعالية تيدكس2 بجامعة الملك فيصل

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شهدت الفعالية عرضا مرئيا، إضافة إلى تقديم عدد من المتحدثين الملهمين تجاربهم وخبراتهم، تحت عناوين عدة.
وفور وصوله إلى مقر المناسبة، تجول في أرجاء المعرض المصاحب للفعالية، الذي تناول مفهومِ كيان الإنسان بجوانبها المختلفة، مستمعا لشرح من الطلاب المشاركين عن فكرة المعرض، ابتداء من الإنسان وتكوين قيمه الإسلامية والوطنية، مرورا بانعكاسها على الذات والبيئة، وانتهاء بالأثر الذي يخلد تراكميا بمراحل حياته.
من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، حرص الجامعة على بناء الشخصية الريادية لطلابها وتمكينهم لاستكشاف أفكارهم الملهمة وانعكاساتها الإيجابية، وتعظيم القيمة والأثر من هذه الأفكار في ذواتهم ومجتمعهم والوطن أجمع.
وأشاد بجهود الطلاب المشاركين في تنظيم هذا الحدث النوعي، مؤكدا حرص إدارة الجامعة ضمن مشروعاتها وخططها وبرامجها على تحفيز المواهب الشبابية، واحتضانها، وتهيئة البيئة الملائمة لتطويرها وتنميتها وصقلها.
وفي الختام، كرم محافظ الأحساء الجهات المشاركة في إنجاح الفعالية.
عناوين تجارب وخبرات الملهمين
- «فكرة الإبداعي المتميز».
- «عالم مليء بالتحديات».
- «الإبداع ينتج لنا الأفكار ويعزز من الابتكار».
- «لن تجابه العتمة شعلة الإرادة لدى أصحاب الهمم».
- «التجارب الأولى المستوحاة من أثر الكلمة تبدو عظيمة».
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