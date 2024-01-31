شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 6.477 مليون مصلٍ يؤدون الصلاة في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

خدمات التواصل

خدمات الإرشاد المكاني

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الثالث من شهر رجب الجاري أكثر من 6,477,169 مصليًا وزائرًا، لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين في المسجد النبوي خلال الاسبوع الماضي، أن 631,540 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهم.كما أدى 293,058 زائرًا و134,442 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 15,233 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 143,624 زائرًا من جنسيات مختلفة.فيما استفاد 12,862شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة في مكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 2,492 مستفيدًا.كما قُدم 139,706 إهداءات متنوعة للزائرين والزائرات، إضافة إلى 13,306 خدمات إرشادية وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 107,430 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 32,731 زائرًا.كما قدمت أكثر من 153,600 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 182,623 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.