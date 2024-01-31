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شكرا لقرائتكم خبر عن السودان واليمن.. استمرار جهود "الملك سلمان للإغاثة" في الدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول، والمرافق الخدمية التابعة لها في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة.
ويتضمن المشروع في مرحلته الثانية، إعادة بناء 50 وحدة سكنية، وتأهيل وتجهيز المدرسة والوحدة الصحية المحيطة في قرية عريوط في مديرية المسيلة.
يأتي ذلك بهدف إنهاء حالة النزوح المستمر أو المؤقت للأسر المتضررة من السيول والفيضانات التي تعرضت لها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، يستفيد منها 1100 فرد.
وتأتي هذه الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
وصول القوافل الإغاثية بالسودانوصلت القوافل الإغاثية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى ولاية نهر النيل والولاية الشمالية بجمهورية السودان لتدشين المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي هناك.
وثمّن والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين، المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوداني.
وأشاد بمواقف المملكة الداعمة للسودان في جميع المجالات.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
المشروع الطبي في بورتسوداندشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية للبالغين في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، والمقام حتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن، 11 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوّعية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
ويتضمن المشروع في مرحلته الثانية، إعادة بناء 50 وحدة سكنية، وتأهيل وتجهيز المدرسة والوحدة الصحية المحيطة في قرية عريوط في مديرية المسيلة.
يأتي ذلك بهدف إنهاء حالة النزوح المستمر أو المؤقت للأسر المتضررة من السيول والفيضانات التي تعرضت لها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، يستفيد منها 1100 فرد.
وتأتي هذه الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
وصول القوافل الإغاثية بالسودانوصلت القوافل الإغاثية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى ولاية نهر النيل والولاية الشمالية بجمهورية السودان لتدشين المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي هناك.
وثمّن والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين، المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوداني.
وأشاد بمواقف المملكة الداعمة للسودان في جميع المجالات.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
المشروع الطبي في بورتسوداندشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية للبالغين في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، والمقام حتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن، 11 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوّعية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.