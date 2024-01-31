شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف "براند فاينانس": مستشفيات المملكة الأفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظت المستشفيات السعودية على أفضليتها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثاني على التوالي، في الترتيب العالمي لأفضل 250 مستشفى لعام 2024، الصادر عن "براند فاينانس".

وضم التصنيف 7 مستشفيات سعودية، 5 منها أتت ضمن ال 100 الأفضل عالميًا، وفي المقدمة منها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الذي حافظ على صدارة القطاع الصحي محليًا وإقليميًا.

11 مركزًا أمريكيًَا

واستحوذ على مقدمة التصنيف مستشفى مايو كلينك الأمريكي، وهيمنت الولايات المتحدة على 11 مركزًا من بين أفضل 25 مستشفى.

كما شملت القائمة أيضا العديد من المستشفيات الأوروبية، وقفز في هذا العام معهد عموم الهند للعلوم الطبية إلى المركز الثالث، ليكون المؤسسة الصحية الأولى خارج الولايات المتحدة.



حضور لافت

وضم التصنيف الذي تعتمد نتائجه على استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 30 دولة، 7 مستشفيات سعودية، وهي على الترتيب: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فهد الجامعي، مدينة الملك عبدالله الطبية.والمستشفيان الأخيران صنفوا في المراتب بين 101 -205.

فيما أتت المستشفيات السعودية الأخرى ضمن قائمة الـ 100 الأفضل عالميًا، ويعزو مراقبون الحضور اللافت للمستشفيات السعودية في التصنيف العالمي إلى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي إحدى برامج رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وثمرة للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، وانعكاسًا لجودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، والإنجازات الطبية في العديد من المجالات.