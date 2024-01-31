14 مليون حاج ومعتمر تخدمهم هدية

قدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خدماتها لأكثر من 14 مليون حاج ومعتمر وزائر في العام 1444 - 2023، خلال رحلتهم الإيمانية لأداء مناسك الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وذلك منذ وصولهم حتى مغادرتهم في نقاط اتصال الجمعية بالمستفيدين، بدءًا من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة وصولًا إلى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار وأماكن وجودهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي، أن الجمعية تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة في توفير جميع السبل والإمكانات اللازمة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أثناء أدائهم للمناسك، مؤكدًا أن الجمعية هي جزء من منظومة متكاملة من القطاعات العاملة في الحج والعمرة بإشراف من وزارة الحج والعمرة.

وجبات إفطار

بين الحتيرشي أن الجمعية قدمت خدماتها لـ 14.234.854 حاجا ومعتمرا وزائرا من خلال برنامج هداية الحاج والمعتمر الذي يعنى بإثراء تجربة ضيف الرحمن برسائل توجيهية وإرشادية والترجمة وتنسيق الفتوى وتوزيع وتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنيات الحديثة، وبرنامج الإطعام، والذي يختص بتقديم وجبات إفطار الصائمين بالحرمين الشريفين وتوزيع سقيا ماء زمزم ومياه صحية والوجبات الجافة، وبرنامج الضيافة السعودية الذي يعنى بتقديم الضيافة العربية الأصيلة والقهوة السعودية وخدمة الراحة، وبرنامج العناية الذي يعتني بضيف الرحمن بتوفير منتجات هدية تسهل عليهم أثناء المناسك وزيارة المرضى في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورعاية الأطفال التائهين في مركز متخصص، وبرنامج الوكالات والكفارات والذي ييسر على ضيوف الرحمن تنفيذ نسك الهدي والأضاحي وكفارات الدم والنيابة في تنفيذ نسك الحج أو العمرة، مشيدًا بالإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة على دعمها وتمكينها للجمعية؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في رحلتهم لأداء المناسك.