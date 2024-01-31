هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تضبط 20 قضية فساد في مختلف القطاعات

ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 20 قضية فساد خلال الفترة الماضية، شملت قطاعات مختلفة، منها: القطاعات الحكومية: إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات؛ لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي، وحصوله على مبلغ 148 مليون ريال من بيعها. إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ 63 مليون ريال من 3 كيانات تجارية مقابل إصدار تعميدات توريد بطريقة غير نظامية. إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق؛ لقيامه باستعمال مستندات مزورة للاستيلاء على ثلاث قطع أراضٍ وبيعها لمواطنين. إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق؛ لقيامه بترسية 16 مشروعًا على كيان تجاري عائد لأحد أقاربه بطريقة غير نظامية.

القطاعات الأمنية: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة، يعملان بالمديرية العامة للسجون؛ لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 2.896 مليون ريال من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة. بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 1.932 مليون ريال من صندوق الأمانات. بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن؛ لقيامه بعرض مبلغ 100 ألف ريال على أحد رجال الأمن مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة.

قطاعات أخرى: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف، يعمل بوزارة الدفاع؛ لحظة استلامه مبلغ 57 ألف ريال قيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة. إيقاف طبيب بيطري، يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية، والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها للمناقصة. بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور؛ لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها، والاستيلاء على رقم لوحتها، وتسجيلها باسم والده، ونقلها إلى مواطن آخر. إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات؛ لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة، وبيعها في المحال التجارية. القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 34.5 ألف ريال؛ لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى المحافظات. بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف، يعمل بمركز شرطة؛ لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة، تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز. القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ 23 ألف ريال من أصل 165 ألف ريال، مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين بطريقة غير نظامية. القبض بالجرم المشهود على مقيم، يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية؛ لحظة استلامه مبلغ 15 ألف ريال من أصل مبلغ 20 ألف ريال، مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية. إيقاف أربعة مقيمين؛ لقيامهم بعرض مبلغ 15 ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات، مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل مُحمَّلة بمواد من أحد مستودعات الجامعة، بطريقة غير نظامية. إيقاف موظف، يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لحصوله على مبلغ 10 آلاف ريال من مقيم، مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية. إيقاف مقيم؛ لقيامه بعرض مبلغ 3 آلاف ريال على أحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء، مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية. القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين، يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية؛ لحظة استلامهم مبلغ 6 آلاف ريال، مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية. إيقاف مدير قِسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ 4 آلاف ريال، مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري.



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