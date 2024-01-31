نزاهة: موظف بإمارة إحدى المناطق يستغل نفوذه لصالح أقاربه

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد موظفًا بإمارة إحدى المناطق؛ لقيامه بترسية 16 مشروعًا من الإمارة على كيان تجاري عائد لأحد أقاربه، بطريقة غير نظامية، واستفادته الشخصية من أرباحها، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.655.071 مليون ريال.

وبحسب بيان الهيئة، فإن الموظف قام باستغلال نفوذه الوظيفي، وعلاقاته مع المسؤولين في الإمارة، لترسية المشاريع على الكيان التجاري الخاص بأحد أقاربه، دون إجراء أي منافسة أو مناقصة عادلة. كما قام بالتوقيع على عقود المشاريع دون الرجوع إلى الجهات المختصة، واستفاد شخصيًا من أرباحها.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أثبتت صحة الاتهامات الموجهة للموظف، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقه.