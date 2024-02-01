شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 50 كيلوجرامًا من الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (50) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/9jPgZtLkOx — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 31, 2024

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 50 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يقبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (50) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)