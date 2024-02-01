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الزعاق: فبراير من أقصر شهور السنة ويسمى في العراق وبلاد الشام بشباط.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية معنى مقولة شبطهم ولبطهم وخلي حابلهم بنابلهم.

وقال الزعاق أن الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية يسمى بشهر فبراير، فهو أقصر شهور السنة وعدد أيامه 28 يوماً في السنة البسيطة، و29 يوما في السنة الكبيسة.

وأضاف الزعاق أن فبراير هي آلهة النقاء عند الرومان، ويسمي في العراق وبلاد الشام بشباط، مأخوذة من مقولة شبطه.

وتابع الزعاق أن شهر فبراير ثلاثة أثلاث، الثلث الأول يتم فيه زراعة كل شئ، أما الثلث الثاني موسم عقرب الدم والتى بردها يدمي ولا يقتل، والثلث الأخير تبدأ فيه تتخلق السحب الصيفية الشديدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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