شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: فبراير من أقصر شهور السنة ويسمى في العراق وبلاد الشام بشباط.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية معنى مقولة شبطهم ولبطهم وخلي حابلهم بنابلهم.

وقال الزعاق أن الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية يسمى بشهر فبراير، فهو أقصر شهور السنة وعدد أيامه 28 يوماً في السنة البسيطة، و29 يوما في السنة الكبيسة.

وأضاف الزعاق أن فبراير هي آلهة النقاء عند الرومان، ويسمي في العراق وبلاد الشام بشباط، مأخوذة من مقولة شبطه.

وتابع الزعاق أن شهر فبراير ثلاثة أثلاث، الثلث الأول يتم فيه زراعة كل شئ، أما الثلث الثاني موسم عقرب الدم والتى بردها يدمي ولا يقتل، والثلث الأخير تبدأ فيه تتخلق السحب الصيفية الشديدة.