- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع نكبة وراء الأخرى.. بالصور: نزوح فلسطيني جديد نحو رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
31 يناير 2024, 11:03 مساءً
في القاموس الفلسطيني فالنكبات لا تنتهي، فمنذ نكبة 48 ويعيش الفلسطينيون في نكبات متوالية، وشتات لا نهاية له.
ومرة أخرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية الانتقامية الغاشمة وجد سكان غزة أنفسهم مضطرين إلى ترك منازلهم وملاجئهم والنزوح من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح قرب الحدود المصرية، بعد أن اضطروا في بداية الحرب إلى النزوح من شمال إلى جنوب القطاع.
الصور التي التقطتها وكالات الأنباء ومنصات الصور تصف المشهد بصدق، فالوجوه واجمة وحزينة، والكآبة تسيطر على المشهد، فلا أحد يعرف كيف ستنتهي هذه الحرب، ولا أحد يجيبهم إلى أين يذهبون والقصف فوق رؤوسهم، وآليات الاحتلال تحيط بهم من كل جانب، وفوهات المدافع موجهة إلى صدورهم.
وفوق كل ذلك يعيش القطاع في كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل نقص وشح المواد الغذائية والإغاثية، وندرة في الأدوية والمواد الطبية.
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد النازحين في قطاع غزة نحو 1.9 مليون من أصل 2.4 مليون هو عدد سكان القطاع الإجمالي، ويواجه جلهم كارثة إنسانية غير مسبوقة، ونقصًا حادًا في الغذاء، والدواء، ووسائل التدفئة.
كانت هذه تفاصيل خبر نكبة وراء الأخرى.. بالصور: نزوح فلسطيني جديد نحو رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.