تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد ل "بطة الخبر" تعتدي على القط وتطارده

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو جديد وثق اعتداء البطة على القط على كورنيش الخبر.

وأظهر الفيديو البطة تهاجم القط وتعتدي عليه، بينما يحاول القط الإفلات.

وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مغردة قائلة: " يا عمري مسكين ابتلش أشغلته تمشي وراه وفوقها كمان ينهبد".

وتابع مغرد: "نهايه كل كبلز اللي يصورون حياتهم الشخصية ويطلعوها للناس". وأضاف مغرد: "حتى الحيوانات صارت لها مشكل بسبب السوشيال ميديا".

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا فيديو أمس، أظهر تتبع البطة للقط بشكل لافت، على الرغم من تجاهل القط لها، الأمر الذي اعتبره مغردون صداقة جديدة من نوع مختلف، وبعد ساعات تداولوا فيديو العراك بين القط والبطة.