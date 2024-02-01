شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يناقش مستجدات القطاع خلال اجتماع مجلس هيئة "تنظيم الإعلام" والان نبدء بالتفاصيل

مستجدات قطاع الإعلام

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، في مقر الهيئة مساء أمس الأربعاء.واطلع الدوسري وأعضاء المجلس على عرض عن أبرز إنجازات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال العام الماضي، إضافة إلى خطة سير أعمال الهيئة، والخطة التنفيذية لاستراتيجية الهيئة وأهدافها المستقبلية.وناقش المجلس مستجدات قطاع الإعلام، وبرامج تمكين القطاع وتطوير المحتوى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل.إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من القرارات.