شكرا لمتابعة خبر عن رومانسية بين بطة وقط تخطف الأنظار في الخُبر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت علاقة غريبة بين بطة وقط الأنظار في الخبر، حيث بات الثنائي حديث الساعة، ويتجمع الناس في أماكن تواجدهم ليلتقطوا لهم الصور، ومقاطع الفيديو.

ونشأت صداقة غريبة بين الحيوانين مختلفي الفصيلة، حيث باتا يتشاركان كل شيء، ويظهران معًا في كل مكان، وتتبع البطة القط حين يذهب للنوم أسفل السيارات.

وحصدت هذه المقاطع تداولًا واسعًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا: يا حلوهم شفت مقطع تخبي القط، وتدور عليه البطة، واضح هي متعلقة فيه.