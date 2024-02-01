طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

سجّلت محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، أمس، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، بينما شهدت أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، تتخللها سحب ممطرة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.