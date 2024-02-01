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شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تقيم ورشتي عمل عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ورشتي عمل عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز ICAIRE.
أقيمت الورشة الأولى مع جامعة الدول العربية، بحضور 73 مشاركًا، و50 جهة ومنظمة من 18 دولة.
- إيضاح أهمية دور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تنظيم التقنية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
- تعزيز الاهتمام بالجانب الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- التعاون في نشر قيم وأدوت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الدول العربي.
وأقيمت الورشة الثانية في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشارك فيها 31 مختصًا مشاركًا، و12 جهة من مجلس التعاون.
- جلسة عمل من اليونسكو عن أداة جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
- دعوة الدول للتقديم والمشاركة في أداة جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز ICAIRE.
أقيمت الورشة الأولى مع جامعة الدول العربية، بحضور 73 مشاركًا، و50 جهة ومنظمة من 18 دولة.
محاور الورشة الأولى- دعم الدول للتعرف والتسجيل في أداة اليونسكو لجاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
- إيضاح أهمية دور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تنظيم التقنية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
- تعزيز الاهتمام بالجانب الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- التعاون في نشر قيم وأدوت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الدول العربي.
وأقيمت الورشة الثانية في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الورشة الثانية
وشارك فيها 31 مختصًا مشاركًا، و12 جهة من مجلس التعاون.
تطرقت الورشة إلى- استعراض مشاركة دول مجلس التعاون في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
- جلسة عمل من اليونسكو عن أداة جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
- دعوة الدول للتقديم والمشاركة في أداة جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.