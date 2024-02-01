شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الاستسقاء.. أبرز رسائل "السديس" في خطبته بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت جميع مناطق المملكة اليوم الخميس صلاة الاستسقاء، وذلك بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - إلى إقامتها في جميع أنحاء المملكة.

وفي المسجد الحرام أدى المصلون صلاة الاستسقاء، وأمّهم الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، وجاءت أبرز رسائل "السديس" في خطبته على النحو التالي:-



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صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام

أكد "السديس" في خطبته على أهمية تقوى الله سبحانه وتعالى، إذ إن التقوى ترفع الابتلاء، ويسمع بها الله الدعاء، وتحل البركات بسببها، مصداقا لقول الله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾.

الدكتور "السديس" أشار أيضا إلى أن التهاون في تطبيق شرائع الإسلام، وعدم الاكتراث للسنة والقرآن يوقع في البلاء والشدة.

جُموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في#المسجد_الحرام pic.twitter.com/JAE2f7VfgW— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) جُموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في #المسجد_الحرام pic.twitter.com/JAE2f7VfgW — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) February 1, 2024

في خطبته أوضح كذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة صلاة الاستسقاء، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل إليه بأن ينزل الغيث ويرفع الجدب.

خطبة صلاة الاستسقاء في الحرم المكي

أيضا أكد الشيخ"السديس" في خطبته على أهمية التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كي يُرفع البلاء.

كما شدد على أهمية الاستغفار وهو سبب قوي من أسباب رزق السماء كما أكدت آيات سورة نوح بذلك، مصداقا لقوله تعالى ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً﴾.