20 خطرا و13 مشكلة صحية واجهت العاملين في 2023

وكشف تقرير الصحة والسلامة للعام الماضي، تعرض العاملين في بيئة العمل، من سن 18 فأكثر إلى 20 خطرًا، وتصدرت الوقوف لفترات طويلة، لمدة لا تقل عن 4 ساعات يوميًا أبرز المخاطر بـ28.21%، وحلت الجلوس على الكرسي المكتبي لمدة لا تقل عن 3 ساعات متواصلة، ثانيًا بـ28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة، مثل المناولة اليدوية ثالثُا بـ17%، ودفع أو رفع الأشياء التي يزيد وزنها على 20 كجم يدويًا رابعًا بـ14%، والعمل تحت درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس خامسًا بـ13%، والعمل في أماكن عالية أو مرتفعة سادسًا بـ8%.
مشاكل صحية
تعرض العاملون في بيئة العمل إلى 13 مشكلة صحية، بينما 84% لم يعانوا من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل، واستحوذ التوتر المصاحب للعمل على النصيب الأكبر من المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل بـ3%، وحلت مشاكل في العين والنظر ثانيًا بـ2.85%، وحساسية أنف أو جيوب أنفية متكررة ثالثُا بـ2.83%، واضطرابات العضلات والهيكل العظمي رابعًا بـ2%، واضطرابات القلق العام والاكتئاب خامسًا بـ1.32%، وأمراض الرئة والجهاز التنفسي سادسُا بـ1.08%.
تدريب وسلامة
تصدرت تبوك إجمالي تدريب العاملين على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بـ62%، وحلت الشرقية ثانيًا بـ56%، وجازان ثالثُا بـ54%، والجوف رابعُا بـ52%، والمدينة المنورة خامسُا بـ49%، وسيطرت تبوك على إجمالي تدريب السعوديين على إجراءات الصحة والسلامة بـ65%، وحلت الشرقية ثانيُا بـ61%، وجازان ثالثُا بـ56%، والجوف رابعُا بـ51%، والمدينة المنورة خامسًا بـ50%.
مخاطر ومشكلات
- 20 خطرًا واجهه العاملون في بيئة العمل.
- 13 مشكلة صحية لازمت العاملين.
- %84 لم يعانوا من مشاكل صحية متعلقة بالعمل.
- %47 تدريب السعوديين على الصحة والسلامة.
- الشرقية الأكثر تدريبًا للعاملين.
أبرز المخاطر الصحية
- الوقوف لفترات طويلة 28.21%.
- الجلوس طويلا على الكرسي المكتبي 28.15%.
- تحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة 17%.
- دفع أو رفع الأشياء الثقيلة 14%.
- العمل تحت درجات الحرارة العالية 13%.
- العمل في أماكن مرتفعة أو عالية 8%.
أبرز المشاكل الصحية
- التوتر المصاحب للعمل 3%.
- مشاكل في العين أو النظر 2.85%.
- حساسية الجيوب الأنفية 2.83%.
- اضطرابات العضلات والهيكل العظمي 2%.
- اضطرابات القلق العام والاكتئاب 1.32%.
- أمراض الرئة والجهاز التنفسي 1.08%.
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