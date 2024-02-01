انت الان تتابع نائب أمير تبوك يتقدم جموع المصلين بجامع الوالدين لأداء صلاة الاستسقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى جموع المصلين بمنطقة تبوك اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء بجامع الوالدين، يتقدمهم الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وأم المصلين لصلاة الاستسقاء مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز بن صالح الشمري الذي أكد في مستهل خطبته أن الخلق فقراء إلى الله، لا غنى لهم عنه في جميع أحوالهم، يلجأون إليه في الشدة والرخاء، وهو سبحانه واسع حميد، يعطي من سأله بسخاء مديد.

وقال: "إن كنا نرجو أن يغير الله أحوالنا وأحوال بلادنا من جدب وقلة ماء ومرعى؛ فعلينا أن نغير حالنا بصدق التوبة إليه، والإقبال عليه والبعد عن كل أمر يغضبه، وأن يحاسب المرء نفسه ألا يكون سببًا في منع القطر عن العباد والبلاد والبهائم، تاليًا قوله تعالى {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.