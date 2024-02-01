شكرا لقرائتكم خبر عن هل المخالفات المرورية تمنع السفر عبر جسر الملك فهد؟.. إليك التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن المخالفات المرورية لا تمنع من السفر.

وجاء هذا الرد لـ "حساب خدمة مستفيدي جسر الملك فهد" على استفسار طرحه أحد المستفيدين قائلا فيه: "هل أقدر أدخل البحرين إذا عليّ مخالفة أو السيارة عليها مخالفة؟.



السلام عليكم هل اقدر ادخل البحرين اذا علي مخالفه او السياره عليها مخالفه ؟— Bad Boy (@badb30697) السلام عليكم هل اقدر ادخل البحرين اذا علي مخالفه او السياره عليها مخالفه ؟ — Bad Boy (@badb30697) January 30, 2024

شروط عبور المركبات

وكانت نصحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بضرورة التأكد من شروط عبور المركبة قبل السفر عبر الجسر.

وبخصوص شروط عبور السيارات فيشترط، توافر رخصة قيادة سارية الصلاحية، وشهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية الصلاحية.



كما يشترط توافر شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدّقة من الجهات المختصة، مع تأمين المركبة.



تأكد من شروط عبور المركبة قبل سفرك عبر#جسر_الملك_فهد. pic.twitter.com/tpiA5tQ1vY— المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) تأكد من شروط عبور المركبة قبل سفرك عبر #جسر_الملك_فهد. pic.twitter.com/tpiA5tQ1vY — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) December 25, 2023

معلومات حول جسر الملك فهد

ويُعد الجسر الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين من أطول الجسور في الشرق الأوسط.

كما يعد أكثر جسور العالم تكلفة، إذ بلغت كلفة إنشائه 3 مليارات ريال سعودي في وقته.

ومن حيث كثرة المسافرين وعبور الشاحنات، هو من أهم المنافذ على مستوى دول الخليج العربي كما يُعد الجسر البحري الأهم عالميًا، والذي يصل بين طرفي اليابسة.