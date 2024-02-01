شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تفاجئ والدها بعودتها من السفر بدموع الفرحة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت فتاة كانت تقيم في أمريكا منذ مدة طويلة مفاجأة والدها بعودتها إلى المملكة دون إخباره .

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي تصل بيت والدها لتفاجئه بقدومها بعدما قضت أيام طويلة في أمريكا.

وبيّن المقطع فرحة الأب العارمة لحظة رؤيته لإبنته وهو مندهش؛ فقام بعناقها بدموع الفرحة وسعادة عارمة وهي كذلك.

وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل بين الرواد الذين أعربوا عن سعادتهم بسعادة والد الفتاة التي ظهرت على وجهه عندما رأى ابنته أمام المنزل، حيث علّقهم أحدهم قائلة:” يا عمري عليهم الفرحة مرسومة على وجوههم الله يحفظهم.”