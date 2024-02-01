شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يختتم فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية للقائدات الكشفيات والان نبدء بالتفاصيل

دعم الدولة للتعليم

دراسة أولية

الدمام - شريف احمد - اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي - مركز التدريب الكشفي فعاليات اختتام الدراسة الأولية للشارة الخشبية للقائدات الكشفيات، اليوم الخميس، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، علي بن محمد الجالوق، والذي تجول بين مخيمات المعسكر الكشفي.وأعرب الجالوق عن بالغ سعادته بهذه الفعالية الجميلة التي جسدت الانضباط الجاد والحضور الذهني والرغبة الصادقة في الإبداع والذي ينم عن التخطيط الرائع والفكر المنظم، مقدمًا جزيل شكره للقطاعات الكشفية وكافة منسوبيها على ما يبذلنه من جهود فاعلة ومميزة ترقى بأهداف سامية وقيم عظيمة، قائلاً: "شهدنا جميعًا نشاط الكشافة من قبل منسوباتنا الرائعات حيث لمسنا جهودهن الجبارة من خلال إقدامهن وإرادتهن القوية".مستعرضًا دعم الدولة للتعليم الذي لا يخفى على الجميع، وقال: "ما نحن فيه اليوم سواء من عمل يخص قسم النشاط الطلابي بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص "الكشافة" فهو يمثل جزءًا عاليا من هذا الدعم؛ لأن هذه النماذج حينما تحضر في المحافل والمناسبات وخاصةً الكشافة بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة فنحن نتحدث عن فئة كشفية مختلفة لأنها تتعامل مع ضيوف يفدون إليها على مدار العام، وأن هذه الخدمة نتشرف بها جميعًا ونحرص على تقديم صورة إيجابية عن هذه البلاد المباركة والبقعة الطاهرة".وأضاف "ما شهدناه اليوم انطلاقة جادة وبداية موفقة وسنرى إبداعًا مختلفا في السنوات والمناشط القادمة والأجمل مما رأينا، وكان صباحًا مختلفًا وحضورًا متميزًا ومنافسةً عالية، ونقطة التحول الإيجابية في قيادة العمل الكشفي لأن هذه اللحظات تبقى دومًا خالدة في الذاكرة، شاكرًا جميع المشاركين من اللجان والطلائع الكشفية والحضور الكريم متطلعًا للذهاب بعيدًا بهذه الهمة وهذا الشغف في تقديم الخدمة لمن يستحقها، وإن موعدنا دوماً يكون في مواسم الحج والعمرة وسنصل بإذن الله لما نصبوا إليه ونعطي صورة إيجابية لبلادنا المباركة، داعيًا الله عزوجل أن يكلل الجهود بالتوفيق والسداد.كرم المساعد للشؤون التعليمية فريق العمل المكلف بتنفيذ الدراسة الأولية ولجنة فريق العمل المنظم من قسم النشاط الطلابي واللجان المشاركة والطلائع الكشفية.جدير بالذكر أن الدراسة الأولية للشارة الخشبية للقائدات الكشفيات بتعليم ‏مكة المكرمة استهدفت 45 متدربة وذلك بهدف تأهيل القائدات الكشفيات لإدارة الوحدات الكشفية بمدارس تعليم مكة المكرمة واستقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها، شرح المفاهيم الأساسية للحركة الكشفية ، تقديم نبذة حول تاريخ الحركة الكشفية، وصف الطريقة الكشفية ، وممارسة عدد من التقاليد الكشفية الأساسية.