شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة الرياح جافة وطويلة البسوا ولبسوا عيالكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس .

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وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” حسب النماذج العددية للطقس متوقع موجة برد شبه قوية أصلها قطبي تستمر من خمسة أيام إلى أسبوع من نهاية هذا الأسبوع – إلا أن يصرفها الله – على معظم مناطق المملكة والخليج وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

‏وأضاف:” الشمالية متوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من واحد تحت الصفر إلى أربع درجات مئوية والعظمى من “١٠ ” الى “١٧” درجات مئوية، الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تتراوح الحرارة الصغرى من اثنين فوق الصفر إلى “٨” درجات مئوية والعظمى تتراوح بين “١٢” الى “١٨” ” يعني برد في الليل وفي النهار في بعض الأيام على ماسبق .”

‏وتابع :” الشرقية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من “٤”إلى “١٢” والكبرى تتراوح بين “١٤” “٢٢” درجة مئوية، سواحل البحر الأحمر الوسطى والشمالية تتراوح الصغرى بين “١٠ ” و ” ٢٠ ” والعظمى تتراوح بين “٢١” ” ٣٠ “.

وواصل :” الرياح من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق في بعض الأيام وسواحل البحر الأحمر الجنوبية التأثير ضعيف، والموجة جافة وطويلة ومعلوم أن الهواء البارد والجاف متعب للإنسان والحيوان والنبات انتبهوا منه البسوا ولبسوا عيالكم.”

واختتم حديثه قائلاً أنه من المتوقع أن يكون لهذه الموجة جانب إيجابي من ناحية تحسن فرصة الأمطار على بلادنا.