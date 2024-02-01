شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الكورنيش الفرعي بجدة استعدادا للفورمولا 1 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مرور جدة⁩ اليوم الخميس عن إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل “منطقة الفورمولا 1″، المتجه لحلبة كورنيش جدة⁩.

وأضاف المرور في بيانه أنه سيتم إغلاق الطريق بداية من اليوم 1 فبراير 2024 وحتى يوم 25 من ذات الشهر، نظراً لأعمال الصيانة.

ويذكر أن موسم أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024 سيتضمن 7 جولات، ستكون جميعها بمثابة سلسلة دعم لبطولة العالم للفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.