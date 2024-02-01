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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لبرنامج العمرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت، أمس الأربعاء، إلى المدينة المنورة الدفعة الثانية من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة لعام 2024م، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتضم الدفعة الثانية 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هي: البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، بريطانيا، البرازيل، والأرجنتين.
وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكدين أن هذه الاستضافة واحدة من الجهود المقدمة لخدمة الإسلام والمسلمين.
يذكر أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أعدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء، والمواقع التاريخية في المدينة المنورة قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، واستكمال البرنامج المعد للضيوف هناك.
وتضم الدفعة الثانية 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هي: البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، بريطانيا، البرازيل، والأرجنتين.
وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكدين أن هذه الاستضافة واحدة من الجهود المقدمة لخدمة الإسلام والمسلمين.
يذكر أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أعدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء، والمواقع التاريخية في المدينة المنورة قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، واستكمال البرنامج المعد للضيوف هناك.