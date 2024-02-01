شاهد.. رجال مرور الباحة ينظمون الحركة رغم التقلبات الجوية والضباب الكثيف

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محمد بن مسعود - الدمام - تشهد أجواء منطقة الباحة انتشاراً كثيفاً للضباب الذي لامس شوارعها مع تواجد ميداني مروري رغم التقلبات الجوية. وبث الحساب الرسمي لإمارة منطقة الباحة صوراً لجهود رجال المرور وهم يقومون بتنظيم الحركة المرورية والتواجد الميداني في الطرقات والشوارع التي تشهد كثافة للضباب متمنياً السلامة للجميع.

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