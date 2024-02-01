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شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة".. مشروعات ومبادرات إنسانية وطبية في الدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظة تعز، نشاطي توفير الحقيبة المدرسية وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًا في اليمن، يستفيد منه 150 أسرة.
وأشاد وكيل محافظة تعز د. عبد القوي المخلافي بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والتي ستستهم في تحسين ظروف الأيتام المعيشية والاجتماعية، وتشجيعهم على المضي في العملية التعليمية، وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل.
وثمن مواقف المملكة العربية السعودية وجهودها في المشاريع الانسانية والتنموية، وخصوصًا تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم جميع أبناء المحافظة.
دعم الأيتام في اليمنويستهدف المشروع دعم فئة الأيتام في اليمن، من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصاديًا عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل، وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية.
وذلك بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضًا من الالتحاق بالعملية التعليمية، يستفيد منه 1.300 يتيم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للاهتمام بشريحة الأيتام، وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.
توزيع 8.875 كرتون تمر في تشادكما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأربعاء، 8.875 كرتون تمر في مدينة أنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 53.250 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع 300 طن من التمور في جمهورية تشاد 2024.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
توزيع 539 سلة غذائية في القضارفووزّع المركز أمس الأربعاء، 539 سلة غذائية في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 2.927 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
توزيع 500 سلة غذائية في أفغانستان
ووزع المركز أمس الأربعاء أيضًا، 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 3 آلاف فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.
العيادات الطبية تقدم خدماتها في عبسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 222 مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير الماضي، منهم 32 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و135 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و41 مريضًا في عيادة الباطنية، و12 مستفيدًا في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع مستفيدان عيادة التوعية والتثقيف.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 144 فردًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ196 مريضًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 3 مستفيدين.
مشروع الإمداد المائي في حجة وصعدةوواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 يناير الماضي في محافظة حجة، ضخ 876.00 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 8.164.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام.
وتنفيذ 67 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 27 حملة للرش اليرقي.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
وأشاد وكيل محافظة تعز د. عبد القوي المخلافي بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والتي ستستهم في تحسين ظروف الأيتام المعيشية والاجتماعية، وتشجيعهم على المضي في العملية التعليمية، وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل.
وثمن مواقف المملكة العربية السعودية وجهودها في المشاريع الانسانية والتنموية، وخصوصًا تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم جميع أبناء المحافظة.
دعم الأيتام في اليمنويستهدف المشروع دعم فئة الأيتام في اليمن، من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصاديًا عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل، وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية.
وذلك بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضًا من الالتحاق بالعملية التعليمية، يستفيد منه 1.300 يتيم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للاهتمام بشريحة الأيتام، وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.
توزيع 8.875 كرتون تمر في تشادكما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأربعاء، 8.875 كرتون تمر في مدينة أنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 53.250 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع 300 طن من التمور في جمهورية تشاد 2024.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
توزيع 539 سلة غذائية في القضارفووزّع المركز أمس الأربعاء، 539 سلة غذائية في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 2.927 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
توزيع 500 سلة غذائية في أفغانستان
ووزع المركز أمس الأربعاء أيضًا، 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 3 آلاف فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.
العيادات الطبية تقدم خدماتها في عبسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 222 مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير الماضي، منهم 32 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و135 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و41 مريضًا في عيادة الباطنية، و12 مستفيدًا في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع مستفيدان عيادة التوعية والتثقيف.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 144 فردًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ196 مريضًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 3 مستفيدين.
مشروع الإمداد المائي في حجة وصعدةوواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 يناير الماضي في محافظة حجة، ضخ 876.00 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 8.164.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام.
وتنفيذ 67 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 27 حملة للرش اليرقي.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.