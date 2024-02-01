ما أكثر المدن السعودية جذبا للاستثمارات الأجنبية حتى العام 2022؟

كشفت قناة الإخبارية، من خلال إنفوجراف، عن أكثر مدن المملكة جذباً للاستثمارات الأجنبية حتى عام 2022.

وجاءت المدن مرتبة حسب قيمة الاستثمارات الأجنبية على النحو التالي:

المنطقة الشرقية: 300.6 مليار ريال منطقة الرياض: 238.9 مليار ريال منطقة مكة المكرمة: 111.8 مليار ريال منطقة جازان: 48.9 مليار ريال المدينة المنورة: 31.3 مليار ريال

وتليها:

منطقة تبوك: 14.7 مليار ريال

منطقة القصيم: 3.7 مليار ريال

منطقة عسير: 4.9 مليار ريال

الحدود الشمالية: 3.6 مليار ريال

منطقة حائل: 1.4 مليار ريال

منطقة الجوف: 1.1 مليار ريال

منطقة نجران: 0.6 مليار ريال

منطقة الباحة: 0.6 مليار ريال

وتظهر هذه الأرقام أن:

المنطقة الشرقية هي أكثر المدن السعودية جذباً للاستثمارات الأجنبية، حيث استحوذت على 300.6 مليار ريال، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

تأتي منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ 238.9 مليار ريال، أي ما يعادل 29.8% من إجمالي الاستثمارات.

بينما تحل منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 111.8 مليار ريال، أي ما يعادل 13.8% من إجمالي الاستثمارات.

وتشير هذه البيانات إلى أن هناك تركيز كبير للاستثمارات الأجنبية في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، بينما تظل الاستثمارات في المناطق الشمالية والجنوبية أقل نسبيًا. وتؤكد هذه الأرقام على أهمية تنويع الاقتصاد السعودي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جميع مناطق المملكة ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب.