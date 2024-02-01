شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "المظالم" يشيد بما وصل إليه القضاء الإداري في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مكاسب المرحلة الحالية

قيمه ديوان المظالم

الدمام - شريف احمد - أكد نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية والتنفيذية الشيخ علي بن محمد السلطان، أن ما وصل إليه القضاء الإداري في المملكة يتطلب المزيد من تضافر الجهود، والعمل والتخطيط بجدّ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ونجاحات والمضي نحو مزيد منها.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، نيابة عن رئيس ديوان المظالم، في مقر ديوان المظالم بالرياض، قضاة ديوان المظالم المعينين حديثًا.ورحب السلطان بهم في كلمته خلال اللقاء، مستعرضًا مكاسب المرحلة الحالية لديوان المظالم، وما تحقق له بدعم القيادة الرشيدة من تطور نوعي في الأنظمة والتشريعات، والتحول الرقمي، وأسهم في تجويد الأعمال وإنجاز الدعاوى.وتمنى التوفيق للقضاة المعينين حديثًا في سلك القضاء الإداري، واستكمال مسيرة الإرادة والريادة التي بدأها سابقوهم من القضاة، وكوادر ديوان المظالم القضائية والإدارية عبر تاريخه، وفي مرافقه كافة.ويأتي هذا اللقاء ختامًا لبرنامج علمي وتعريفي بقيمه ديوان المظالم لقضاته المعينين حديثًا، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، للتعريف بطبيعة أعمال القضاء الإداري وأنظمته واختصاصاته ومنصاته الرقمية.إضافة إلى العديد من المواضيع ذات العلاقة بطبيعة العمل القضائي، ومهامه وأخلاقياته، ودوره في تعزيز الأمن الفكري.